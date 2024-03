Trump: geen geld meer naar scholen waar kinderen gevaccineerd worden

Als het aan Trump ligt gaat er geen geld meer naar scholen waar men de leerlingen laat vaccineren. Let op: het gaat niet uitsluitend en alleen over covid, maar óók over bijvoorbeeld mazelen. Trump’s toezegging werd uiteraard met gejuich ontvangen door de MAGA-imbecielen. Voor het bekijken van de video moet je even doorklikken naar de Jijbuis. Vanaf 1.06.56.

Besmettelijke ziekten als mazelen zijn wereldwijd bezig met een comeback, met dank aan het complotplebs en antivaxxers.

Mazelen is een hoogst besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus. Het is een hoogst besmettelijke zieke die met name gevaarlijk is voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Een effectief medicijn is er niet, maar de ziekte kan eenvoudig worden voorkomen met twee doses van een veilig en effectief vaccin. In Nederland wordt een mazelenvaccinatie meestal gecombineerd met vaccinaties tegen bof en rodehond.

Omdat mazelen zo besmettelijk is, moet de vaccinatiegraad 95% zijn. Ook mensen die om – (bijvoorbeeld) medische redenen niet gevaccineerd mogen worden zijn dan goed beschermd. In de VS wordt dat percentage al jaren niet meer gehaald. In Nederland lag de vaccinatiegraad in 2022 voor het eerst net onder de 90%. In 2023 was ze verder gedaald:

Uitgelichte afbeelding: Door CDC/NIP/Barbara Rice – http://phil.cdc.gov/phil/ (ID#: 132), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=210382