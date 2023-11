Trump gaat full-Hitler

Hij probeert het niet eens meer te verbergen:

“We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country that lie and steal and cheat on elections,” “They’ll do anything, whether legally or illegally, to destroy America and to destroy the American Dream.” (zie hier de video).

Dit is uitgesproken Hitleriaanse taal, uitgesproken in een toespraak op Veretans’ Day, vrijwel letterlijk geciteerd, over het uitroeien van links ongedierte. En als de projector-in-chief die hij altijd al was beschuldigt hij zijn tegenstanders van precies dat wat hij zelf doet.

Zijn voormalige advocate Jena Ellis heeft in een hoorzitting van de zaak van Georgia tegen Trump ook verklaard dat Trump expliciet de bedoeling had niet te vertrekken na verloren verkiezingen:

In the video, Ellis describes a conversation she had with former senior Trump White House official Dan Scavino around Dec. 19, 2020. She tells prosecutors she “emphasized to him I thought the claims and the ability to challenge the election results was essentially over,” and Scavino responded that Trump and his team didn’t care.

“He said, ‘The boss is not going to leave under any circumstances. We are just going to stay in power,’” Ellis said. “And I said to him, ‘Well, it doesn’t quite work that way, you realize.’ And he said, ‘We don’t care.'”(The Hill)