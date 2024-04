Trump alsnog in financiële problemen te New York?

Ik dacht twee weken geleden dat Donald Trump nu dan toch eindelijk eens echt gevoelig de gevolgen van zijn misdaden zou moeten ondergaan, namelijk het moeten betalen van 450 miljoen dollar aan borg die hij niet leek te hebben. Die borg moet betaald worden als men in beroep gaat om te garanderen dat de klagende partij kan worden uitbetaald als het beroep verloren wordt, en het geld in de tussentijd niet zoekgemaakt wordt of iets dergelijks. Als dat niet contant ter beschikking kan worden gesteld, kan er beslag op bezittingen worden gelegd, in het geval van Trump zou dat allerlei vastgoed kunnen betreffen.

Echter, toen bleek hij ook weer tegen het bedrag van die borg in beroep te kunnen gaan, en tot mijn grote woede ging de betreffende rechtbank daarin nog mee ook. Niet alleen verlaagde die het bedrag naar 175 miljoen, maar ook kreeg Trump nog eens 10 dagen extra om dat geld te vinden.

Wáárom moet die man altijd weer extra ruimte gegeven worden? Het Amerikaanse rechtsstelsel is immers volkomen meedogenloos voor onbemiddelde (zwarte) mensen, voor het minste of geringste ga je jaren het gevang in, maar een van de allerwalgelijkste, permanent liegende en oplichtende individuen in de Amerikaanse geschiedenis lijkt men voortdurend slechts met zijden handschoenen aan te durven pakken.

Op het allerlaatste moment vond Trump inderdaad een partij die garant wilde staan voor die 175 miljoen. Wéér leek Trump op het allerlaatste moment gered te worden. In dit geval door een bekende van hem, een zekere Don Hankey – Trumpfan en -donor – die een bedrijf runt, Knight Specialty Insurance Company geheten, dat gespecialiseerd is in het verstrekken van leningen voor auto’s aan mensen met een zeer slechte kredietstatus. Precies het soort onderneming dat Trump, die er immers altijd al uitzag als een louche autoverkoper, zou willen ondersteunen.

Maar als u, zoals ik, dacht dat het daarmee afgedaan was heeft u het mis. “Hoho, wacht eens even”, zei Letitia James, Attorney General van New York, die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen, en zeker niet door een lowlife als Donald Trump. Ten eerste bleek Knight namelijk geen licentie te hebben voor zulke operaties in de staat New York, dus of ze dat nog even wilden regelen. Bovendien wilde James dat de Knight Specialty Insurance Company documenten zou overleggen die inzage geven in de financiële status van het bedrijf, om te kunnen beoordelen of het wel garant kàn staan voor die 175 miljoen dollar.

Don Hankey heeft inmiddels in een interview gezegd dat hij niet weet waar Trump die 175 miljoen vandaan heeft (blijkbaar is de constructie zo dat Knight het bedrag weliswaar voorschiet, maar zij moeten wel weer een waarborg van de Trump Organization hebben voor dat bedrag), en volgens jurist Michael Popok van het Meidas Touch Network is dat illegaal.

Dit gaat o.a. tegen wetten in die witwassen moeten voorkomen. Degelijke financiële instanties dienen te weten waar het geld dat zij hanteren vandaan komt.

Bovendien blijkt de Trump Organization dus tegen de rechter gelogen te hebben toen men zei dat het “praktisch onmogelijk” bleek om met 450 miljoen op de proppen te komen. Knight had hen op dat moment namelijk al verteld dat ze eventueel ook voor die 450 miljoen garant konden staan:

While Mr. Trump’s lawyers said in a court filing last month that he faced “insurmountable difficulties” in raising a bond for the full penalty, Mr. Hankey said on Wednesday that his company had been discussing possible terms to secure the full $454 million. (New York Times)

Van de andere kant, toen Knight alsnog de vereiste financiële papieren indiende, bleek dat ze in feite níet in staat zijn voor die borg garant te staan. Ze hebben maar 138 miljoen vrij te besteden.

Knight Specialty Insurance Company alone doesn’t have the “surplus” listed in financial statements to meet the capital requirements for posting the bond. New York law limits how much money state-regulated surety companies can post on a single bond to 10 percent of what’s referred to as the firm’s total “capital and surplus.” In a midday court filing, the Knight Speciality Insurance Company revealed that it currently only has $138 million in “surplus.” That means the bond it has decided to post for Trump smashes through the 10 percent barrier, topping a whopping 127 percent of the company’s dedicated reserves. (Daily Beast)

Rechter Arthur Engoron zal 22 april een hoorzitting met betrekking tot de borgstelling van Knight Specialty Insurance Company houden. Het lijkt er bij nader inzien immers allerminst op dat alles nu in kannen en kruiken is. Maar goed, hoe streng een en ander gehandhaafd gaat worden moeten we maar weer afwachten. Dat er verschillende rechtssystemen zijn voor de gewone man en een (zelfbenoemde) miljardair mag inmiddels duidelijk zijn.

