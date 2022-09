Treinen zijn socialistisch, dus daar wil Rutte IV mee afrekenen

Op de een of andere manier waart het verhaal rond dat “het neoliberalisme toch echt voorbij is”.

Nou niet in Engeland – ja Engeland, niks Groot-Brittannië of Verenigd Koninkrijk – en al evenmin in Nederland. Rutte IV wil “concurrentie op het spoor”.

FNV roept Tweede Kamerleden op zich uit te spreken tegen de plannen van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat om meer concurrentie op het spoor toe te laten. De staatssecretaris is van plan meer regionale lijnen open te stellen voor concurrenten van de NS en op het hoofdrailnet naast NS nieuwe partijen toe te laten. Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Dit is de doodsteek voor het openbaar vervoer. Treinkaartjes zullen duurder worden en de arbeidsvoorwaarden slechter. Bovendien zullen de onrendabele lijnen uiteindelijk stil komen te liggen.’

