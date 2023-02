Transmeisje vermoord in Engeland

Een 16-jarig transmeisje is afgelopen zaterdag in een park in Warrington, Cheshire doodgestoken. De vermoedelijke daders, een meisje van 15(!) en een jongen van dezelfde leeftijd, zijn gisteren gearresteerd.

A 16yo trans girl, Brianna Ghey, has been stabbed to death in Warrington. Allegations are circulating of years of transphobic bullying leading up to this. Horrified. Rest up sis. pic.twitter.com/Vin6gozqFH — Mallory Moore (@Chican3ry) February 12, 2023



De 16-jarige Brianna Ghey werd gisteren door voorbijgangers gevonden op een pad in het park. Die alarmeerden meteen de hulpdiensten, maar toen mocht hulp al niet meer baten.

Het motief voor de daad is nog niet bekend. Volgens het geruchtencircuit werd Ghey al geruime tijd flink gepest, maar de politie houdt zich voorlopig op de vlakte over de vraag of het hier een hate crime betreft. Een woordvoerder van de politie omschreef de moord gisteren overigens wél als “een gerichte aanval” (targeted attack): “Op dit moment behandelen we het als een gerichte aanval op Brianna….. .we doen er alles aan om de exacte omstandigheden van wat er is gebeurd vast te stellen…Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de omstandigheden rond Brianna’s dood met haat te maken hebben.”

