Tommy Robinson (weer eens) opgepakt

De extreemrechtse hooligan Tommy Robinson is in Londen tijdens een betoging tegen antisemitisme van de straat geplukt door de politie. De hoofdstedelijke Hermandad had al aangekondigd de aanwezigheid van Robinson niet te zullen tolereren, maar die trok zich daar uiteraard niks van aan.



Robinson is niet bijzonder populair bij de Met. Begin deze maand ging hij samen met een aantal andere nazihools nog op de vuist met de politie:

De arrestatie van Robinson werd door de betogers met applaus ontvangen. Terecht: zulke bondgenoten hebben we niet nodig.

Een wat uitgebreider verslag is te zien bij zien bij Sky News.

Uitgelichte afbeelding: By Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73913243