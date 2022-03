Tip voor een volgende speech van Zelensky: ми ніколи не здамося

Onze moedige, jonge held Zelensky doet het tot zover prima, maar hij wordt natuurlijk moe. Hier een suggestie voor een volgende speech van hem, van iemand die het ook allemaal zelf heeft meegemaakt.

Het eindigt op: “My nikoly ne zdamosya” – “ми ніколи не здамося”

‘We shall never surrender’

Natuurlijk van ome Winston. Die zelf ook heeft gezorgd dat de EU begon.

Ik zou zeggen tegen iedereen: print dat zinnetje flink groot op een A4-tje, met de vertaling erbij (‘We shall never surrender’) erbij. En deel dat lekker uit, plak het op, op ramen, autoruiten, muren, gemeentehuizen, supermarkten…

Daarom hier een tip voor delen van een nieuwe toespraak. Bestaat uit delen van twee andere toespraken. Eerst een zin uit die van 10 mei 1940, en daarna van 4 juni 1940.

“I would say to the House, as I said to those who have joined this Government: “I have nothing to offer

but blood, toil, tears and sweat. (…)



We shall go on to the end.

We shall fight in France*, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be.

We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender (…)”

ми ніколи не здамося!