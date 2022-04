Tijd om te bepalen waar het allemaal op staat

Het vergde een inzet die ik op die manier daarna niet meer heb kunnen opbrengen, een gedrevenheid waar ik met verbazing, misschien zelfs schrik, op terugzie: ik was negentien en de zaak waarvoor ik mij zo ingezet had stortte in. Biafra. Niet het verhaal van de honger, hoe belangrijk op zich natuurlijk ook, maar de zaak om de republiek erkend te krijgen, in Nederland met name.

Nederland, het land van Luns. Hoe kon je er illusies over koesteren, denk ik achteraf, maar zo was het toen niet. De elkaar net afwisselende voorzitters van het comité brachten op het congres van de PvdA een motie in met de bedoeling dat de partij zich hiervoor zou inzetten. Te laat en tevergeefs. Er was maar één partij in de Staten-Generaal die het streven steunde en zonder lid te worden ben ik die trouw gebleven tot het einde, de Pacifistisch-Socialistische Partij, misschien beter bekend onder het enkele acroniem PSP.

Ik denk dezer dagen meer dan anders aan toen. Een van de laatste artikelen die we in het desbetreffende bulletin plaatsten was een vertaling van een verklaring van prominente Franse intellectuelen die vragen aan “links” stelden. Het “links” dat zich afvroeg hoe “links” Biafra was en of het dus wel steun verdiende. En Zuid-Soedan. En ik heb nu niet bij de hand of ze verder voorbeelden noemden waar de linksheid van de strijders ernstig in twijfel werd getrokken.

Je had ook zat “linkse” mensen die zeker wisten dat je niet “links” kon zijn als je de USSR tegen je had. En Labour-Engeland. Dat gold dus voor Biafra.

U voelt misschien al waar deze zeventiger naar toestuurt. En ik excuseer mij dat ik ook met persoonlijke noten kom na Arthur Graaff en Sjaak van der Velden. Wie een zekere tijd uit eigen waarneming overziet kan veel verhalen (sterker nog, Sjaak en ik zouden dat elders gaan doen maar er is nogal wat tussen gekomen).

Anno 2022 zijn er dus echt zich “links” noemende lui die niet helemaal overzien dat het Rusland van Poetin geen Unie van Socialistische Sowjetrepublieken is. Daarnaast is die voorgangerstaat ook nooit steun van “links” waard geweest – ik wil een uitzondering maken voor ’39-’45 al speelde nu juist de USSR een dubieuze rol in het begin. Maar de Tweede Wereldoorlog is nou juist DE uitzondering.

Wie uit “anti-imperialistische” overwegingen in deze dagen tegen Oekraïne en dus voor Rusland kiest maakt de altijd dubieus te noemen hoefijzeridee waar. Want ultrarechts staat ook achter Poetin, die het zo veel mogelijk sponsort al mag dat niet geweten zijn.

En nee, de regering van Oekraïne is niet “links”. Maar het land vecht voor zijn bestaansrecht en voor de levens van zijn inwoners, en het kostbare instituut van de parlementaire democratie heeft er net iets meer kans dan in het Rusland van Poetin of het Belarus van Loekasjenka. Wat is er anti-imperialistisch aan het steunen van een land dat zich uitstrekt van de Oostzee tot de Beringzee, voorheen van Elbe tot Beringzee, en nu met de ambitie te heersen van Lissabon tot Wladiwostok? Denken die lui dat zo’n anti-imperium vol liefde voor de onderworpen volken tot stand is gekomen?

En nee, het is niet nodig dol te worden op de NAVO, zoals de maoïsten moesten in het holst van de meerbezongen jaren zeventig, op last van Peking.

Maar Oekraïne (en Belarus trouwens ook nog) hebben geen vrije keuze op het gebied van bondgenoten, die wel lawaai maken maar in feite weinig tot geen steun bieden. Het is zaak dat Oekraïne wint. Evenals de democratische krachten van Belarus die zich zo duidelijk manifesteerden in 2020, en ja, Rusland zelf, de zwaarste te kraken noot.

Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.