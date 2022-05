Tientallen doden bij rellen in gevangenis Ecuador

Bij rellen in de Bellavista-gevangenis in Ecuador zijn tenminste 43 mensen om het leven gekomen. De Ecuadoriaanse autoriteiten wijten de rellen aan rivaliserende en zwaarbewapende(!) gangs die elkaar in de gevangenis te lijf gingen.

Ecuador ligt ingeklemd tussen de cocaïneproducenten Colombia en Peru en dient als doorvoerhaven naar de VS en Europa. De gangs worden gecontroleerd door de machtige Mexicaanse drugskartels en gaan elkaar buiten én binnen de gevangenis op gezette tijden te lijf over de verdeling van de opbrengsten van de lucratieve cocaïnehandel.

De autoriteiten hebben natuurlijk een punt, maar het is niet het héle verhaal. Volgens de Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) zijn als gevolg van decennia verwaarlozing de levensomstandigheden in Ecuadoriaanse gevangenissen abominabel. De gevangenissen zijn overbevolkt – deels als gevolg van het lukraak preventief arresteren van mensen – en bezuinigingen hebben ertoe geleid dat er veel te weinig personeel aanwezig is.

De regering heeft toegezegd meer aandacht te zullen besteden aan de rehabilitatie van gevangenen, maar daar is tot nu toe weinig van terecht gekomen. Sinds februari 2021 zijn bij rellen en opstanden in Ecuadoriaanse gevangenissen tenminste 350 gevangenen om het leven gekomen.

Bron: Al Jazeera

