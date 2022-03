Tienduizend transportarbeiders eisen onmiddellijk herstel van onwettig ontslagen zeevarenden van P&O

Namens leden van 200 aangesloten bonden heeft ITF een woedende protestbrief over het onwettige ontslag van 800 personeelsleden van veerbootbedrijf P&O naar de eigenaar in Dubai gebracht.

29 maart 2022, Londen / Brussel

Meer dan 10.000 transportarbeiders van bijna 200 bij de ITF aangesloten vakbonden hebben vandaag hun verontwaardiging geuit over het massale ontslag en de outsourcing van 800 zeevarenden van P&O door middel van een ‘wereldwijde protestbrief‘ die is overhandigd aan de wereldwijde leiding van DP World, de eigenaars van P&O Ferries.

De secretaris-generaal van de ITF, Stephen Cotton, die de delegatie van de vakbonden in Dubai leidt, overhandigde de brief aan de CEO van DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, waarin hij oproept tot de herplaatsing van de ontslagen zeelieden en het aangaan van een verbintenis om de rechten van de werknemers te respecteren en samen te werken met de vakbonden in hun wereldwijde activiteiten.

“De afgelopen twee weken hebben we protesten gezien in P&O-havens van Dover tot Hull, en in heel Europa van Dublin tot Rotterdam, in solidariteit met deze werknemers,” zei Cotton. “Vandaag hebben we de schok en veroordeling van de transportarbeiders van de wereld en hun supporters rechtstreeks naar het hoofdkantoor van DP World gebracht.

Tegen de brute besluitvorming van bedrijven in, zijn werknemers in de transportsector en hun vakbonden over de hele wereld opgestaan en verenigen zij zich om terug te vechten voor gerechtigheid en respect voor de cruciale rol die zij spelen in de wereldwijde toeleveringsketens.

“Werkgevers in de transportsector over de hele wereld moeten dit geschil nauwlettend in de gaten houden,” zei Cotton. “Deze strijd die zich in de havens van het Verenigd Koninkrijk afspeelt, gaat niet alleen over het illegale ontslag van 800 zeevarenden, maar is een strijd over respect en de toekomst van de rechten van zeevarenden wereldwijd. Dit is niet iets wat de ITF, de ETF en onze leden licht opvatten.

De onthutsende bekentenis van Peter Hebblethwaite, CEO van P&O, dat het bedrijf illegaal heeft gehandeld toen het deze werknemers ontsloeg, zou reden moeten zijn voor de onmiddellijke herplaatsing van deze werknemers.

“Het feit dat P&O en haar eigenaar DP World, ondanks het feit dat zij hun illegaliteit hebben toegegeven, kunnen blijven weigeren om deze werknemers opnieuw in dienst te nemen, en zelfs kunnen zeggen dat zij het opnieuw zouden doen, moet alarmbellen doen rinkelen bij regeringen in heel Europa, maar ook overal elders waar DP World actief is,” zei ETF-secretaris-generaal Livia Spera.

“Als regeringen hun mensen niet kunnen beschermen en bedrijven niet verantwoordelijk kunnen houden, doet dit ernstige vragen rijzen over wie de leiding heeft,” voegde zij eraan toe.

In de brief wordt geëist dat DP World deze werknemers met waardigheid behandelt, de wetten naleeft die hun rechten beschermen, en:

Dringend een vergadering beleggen met de twee vakbonden, Nautilus International en de RMT, samen met de Britse regering, om de huidige situatie recht te zetten.

Garanderen dat dit niet zal gebeuren in andere volledige dochterondernemingen van DP World en dat u zich zult houden aan uw ESG-verbintenis om de beginselen van het UN Global Compact na te leven en u rechtvaardig zult gedragen en respect zult tonen voor alle werknemers in uw toeleveringsketen.

Zich verplicht tot sociale dialoog, respectvolle industriële relaties en het ontwikkelen van een nauwere relatie met de ITF en onze filialen in alle dochterondernemingen van DP World, zodat geen enkele werknemer ooit nog via Zoom ontslagen hoeft te worden.

Meer details op de website van ITF.

(Over de ITF: De International Transport Workers’ Federation is een democratische, door leden geleide federatie van vakbonden van vervoerswerknemers die erkend wordt als ’s werelds belangrijkste vervoersautoriteit. Wij strijden met passie om het leven van werknemers te verbeteren en verbinden vakbonden en werknemers uit 147 landen om rechten, gelijkheid en rechtvaardigheid voor hun leden te waarborgen. Wij zijn de stem van de bijna 20 miljoen vrouwen en mannen die ‘de wereld verplaatsen’.)

(Bron: Verklaring van ITF (29 maart 2022) en gelieerde bonden (vertaling globalinfo.nl waarvan bovenstaande overgenomen is)