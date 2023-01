Tien doden bij luchtaanvallen ”door onbekenden” in grensgebied Irak-Syrië

Zeven mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto’s is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. Dat heeft de in Londen gevestigde groep Syrian Observatory for Human Rights gemeld. Ze zijn omgekomen als gevolg van een luchtaanval door onbekende vliegtuigen.

Volgens de groep ging het om chauffers en hun assistenten. Ze waren geen van allen Syriër. De auto’s die werden vernield waren zes koeltrucks. Geen enkel land heeft de aanval opgeëist, maar het waren vermoedelijk Israelische vliegtuigen. Israel heeft honderden luchtaanvallen en aanvallen met raketten uitgevoerd op Syrische of door Iran gesteunde strijdkrachten in Syrië. Ook een hoofdkwartier van een groep die door Iran wordt gesteund zou zijn getroffen, volgens mededelingen van een plaatselijke actvist in Deir Ezzor, zondag, aan het persbureau AFP. Er zou in de omgeving ook grote schade zijn.

Maandag werd bovendien een leider van een door Iran gesteunde militie door drones gedood evenals twee van zijn (niet-Syrische) assistenten. Dat meldt de Koerdische krant Rudaw. Ze waren de plek waar de vorige aanval was uitgevoerd aan het inspecteren toen de drones verschenen. Het totale dodental komt daarmee op tien.

Het transport was een wapentransport. Volgens de Observatory werden eerder in de afgelopen week twee wapentransporten afgeleverd aan pro-Iraanse groepen in de Syrische stad Mayadeen. Iran steunt Bashar al-Assad en in het in gebied rond Deir Ezzor zijn verschillende Iraanse groepen aanwezig, waaronder Hezbollah uit Libanon. De aanval komt kort na een aanval van vermoedelijk Israelische drones op een militaire faciliteit in Isfahan in Iran.

