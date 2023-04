Thierry Baudet van TikTok geschopt

Het is pas woensdag en nu al de beste week van het jaar. Tucker Carlson die door Fox op straat is geschopt, Ongehoord Nederland dat mogelijk uit het publieke bestel wordt gebonjourd en vandaag het nieuws dat TikTok het account van Thierry Baudet heeft geblokkeerd.

Volgens TikTok heeft Baudet zich schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van de community-richtlijnen. Volgens Baudet gaat het om edits van zijn bijdrages in de Tweede Kamer, wat doet vermoeden dat de fascistenleider zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van desinfo door video’s flink te verknippen.

Baudet werd al eerder aangepakt door TikTok. BNR ontdekte dat Baudet in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen TikTok had betaald voor extra bereik op het platform. Dat is expliciet verboden. Het leidde ertoe dat Baudet geen livestreams meer mocht uitzenden op TikTok en dat zijn advertentiemogelijkheden werden beperkt.

Bron: Hart van Nederland

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142900