The Kids Are Allright

Als jongeren het voor het zeggen krijgen, zag Nederland er een stuk beter uit. De combinatie GL/PvdA zou de grootste worden met 37 zetels, op grote afstand gevolgd door NSC met ongeveer 16 zetels. PVV en VVD moeten het doen met 13 zetels:

Nog steeds geen linkse meerderheid, maar ook in de verste verte geen rechtse.

