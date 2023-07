The good, the bad and the truth: Biden, de lynching en de bizarriteit

Biden steunt het besluit om voor de gelynchte jongen Emmett Till een monument op te richten – en jazeker, lynchen gebeurt alleen als je zwart en in de VS bent. Het was gisteren Emmetts verjaardag.

Hij doet me denken aan de zwarte Antilliaan Kerwin Duinmeyer, die in 1983 op zijn 15de in de Damstraat in Amsterdam werd neergestoken en daarna stierf. Maar die heeft al sinds 1984 een monument in het Vondelpark. Kerwins dood veroorzaakte een protestdemo van 5.000 mensen. De zwarte Amerikaanse burgerrechtenactivist Jesse Jackson – net als Emmett geboren in 1941 – bezocht zijn graf een keer.

Emmett geldt nu als icoon, als die ene dode die – mede – de stoot gaf tot een hele beweging.

Het monument telt drie plekken: de kerk in Chicago waar de uitvaart van het zwaar mishandelde lijk van Emmett, 14 jaar, in een open kist plaatsvond. Dan de plek waar zijn gelynchte lijk in de Tallahatchie-rivier in Mississippi gevonden werd – Emmett bezocht daar vlakbij zijn oma.

En het gebouw van de rechtbank in de plaats Tallahatchie waar twee verdachten van de moord vrijspraak kregen. Het gebouw is gedoneerd aan de staat. (Tallahatchie in Mississippi is iets anders dan de hoofdstad van Florida, Tallahassee.)

Vele tienduizenden mensen kwamen overigens naar de uitvaart in Chicago, vandaar Emmetts invloed. Zijn moeder wilde per se dat de kist open bleef.

De twee vrijgesproken verdachten gaven een jaar later openlijk in een interview toe dat ze het hadden gedaan – maar ze konden daar geen tweede maal voor berecht worden – van wege ‘double jeopardy’- ‘ne bis in idem’ in het Nederlands.

Biden zei over Emmett en zijn monument dat het land moet leven met het goede, het slechte en de waarheid. Op 29 maart 2022 tekende hij ‘The Emmett Till Antilynching Act’, een wet die van lynching een federale ‘hate crime’ maakt. Wat een snelheid…

Overigens gaan je haren – althans de mijne – enigszins overeind staan als je de biografie van zijn vader leest. Wikipedia vermeldt daar nogal onschuldig ‘Louis Till (February 7, 1922 – July 2, 1945) was an African American GI during World War II.’. Met deze voetnoot dat deze soldaat door de krijgsraad in Pisa de strop kreeg na een veroordeling wegens verkrachting en moord in Italië. Emmett wist daar niets van, die was van 1941. Papa Till zat daar trouwens in de bak met de collaborerende dichter Ezra Pound, die daar ook over heeft geschreven: “Till was hung yesterday – for murder and rape with trimmings”. Hoezo bizar?

PS: Kwam dit citaat van Arnon G tegen: “Ook heel slimme mensen kunnen vatbaar zijn voor radicalisering en extreemrechts. Door ze aan te spreken als mensen met laag IQ kun je jezelf misschien een held wanen en denken dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat, maar iets verbeteren zal het vermoedelijk niet”. Voor extreemlinks natuurlijk ook.

Maar hallo Arnie, wat blijft er dan voor mij als columnist nog over? Heb nu wel zin om zijn jongste boek, ‘De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood’ te lezen.



PS2: het blijft aan me knagen: de manier waarop Hongarije vluchtelingen mishandelt. Servië ook. Zie het gesprek met Eduard Nazarski, voormalig directeur Amnesty en Vluchtelingenwerk, die veldwerk is gaan doen.