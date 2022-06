Terreurboeren tegen Van der Wal: ‘doe wat wij willen of het wordt oorlog’

De agromiljonairs gaan vanmiddag weer de snelweg op om te protesteren tegen het grove onrecht dat hen wordt aangedaan. Terreurorganisatie Agractie gooit er nog een schepje bovenop en dreigt met een burgeroorlog als minister Van der Wal de stikstofplannen niet intrekt.

Voorman Bart Kemp laat in er in de video hieronder geen twijfel over bestaan: doe wat wij willen, of ánders.

Uitgelichte afbeelding: Richard Walther Darré auf einer Kundgebung des Reichsnährstandes in Goslar am 13. Dezember 1937 – Von Bundesarchiv, Bild 183-H1215-503-009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433927