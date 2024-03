Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Tenminste 15 kinderen zijn de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdroging of voedselgebrek, zo heeft het ministerie van Gezondheid in Gaza meegedeeld. Woordvoerder Ashraf al-Qudra voegde eraan toe dat voor het leven zes andere kinderen als gevolg van ondervoeding en diarree wordt gevreesd, mede omdat de intensive care eenheid geen zuurstof meer kan toedienen omdat er geen elektriciteit is en door het gebrek aan medische capaciteit in het algemeen. Vrijdag werd al het overlijden van zeven kinderen bekendgemaakt.

Intussen is wel een dropping vanuit de lucht gerealiseerd door de Amerikaanse en Jordaanse luchtmacht. Een totaal aan 38.000 maaltijden werd afgeworpen boven Noord-Gaza, wat critici de opmerking ontlokte dat dit de inhoud was van drie vrachtauto’s terwijl er minimaal 50 nodig waren geweest. De directeur van de Britse organisatie Medical Aid for Palestinians, Melanie Ward, zei dat in plaats van voedsel af te werpen waarvan een deel sowieso in zee terecht zou komen, ze druk hadden moeten uitoefenen op Israel om alle grensovergangen te openen voor vervoer over de weg. Daarbij zou een groot aantal hulpverleners moeten worden ingezet, maar daarbij moet worden aangetekend dat niemand zo’n groot aantal op de been kan brengen als UNRWA.

In totaal heeft het in Gaza 13.000 werknemers, waar anderen er enkele tientallen hebben. UNRWA wordt er echter van beschuldigd dat 12 van zijn mensen betrokken waren bij de inval van 7 oktober. Zestien landen hebben hun betalingen opgeschort en Israel laat geen hulp meer door via UNRWA. De VN maakte bekend dat ze daar nog steeds op bewijzen van de Israelische beschuldiging wachten. De Europese Unie heeft weliswaar een bedrag van 50 miljoen toegezegd, maar UNRWA kan het hoogstens uitzingen tot eind maart.

Ondertussen is het spannend of er voor Ramadan inderdaad een staakt-het-vuren zal worden bereikt. Een delegatie van Hamas is intussen in Egypte aangekomen voor verdere onderhandelingen. Maar Israel hield zijn afvaardiging thuis, omdat Hamas niet een lijst van gijzelaars die zouden worden vrijgelaten had gegeven, voordat er zekerheid zou zijn dat maximale hulp zou worden doorgelaten. Een ander obstakel schijnt te zijn dat Israel vasthoudt aan een bestand van zes weken terwijl Hamas een einde aan de oorlog wil.

Het ministerie van Gezondheid in Gaza maakte bekend dat het aantal slachtoffers is gestegen tot 33.410 en dat er 71.700 gewonden zijn. Elf mensen werden gedood bij een luchtaanval op een tent in Tel as-Sultan tegenover het Hela al-Emirati-hospitaal in Rafah. Dit gebied was speciaal aangeraden door het Israelische leger omdat het veilig zou zijn, 50 mensen werden erbij gewond. Nog eens 14 mensen werden gedood door een bom op een residentieel gebouw. Acht werden gedood in Deir al-Balah bij een aanval op een busje dat personen in veiligheid bracht. Het busje was gemarkeerd met een stuk stof waarop duidelijk was aangegeven dat het om hulpverleningsauto ging. Drie mensen werden gedood in Beit Hanoun in Noord-Gaza toen zij bezig waren eetbare planten te plukken.

De VN-Veiligheidsraad nam een door Algerije ingediende resolutie aan waarin een oproep werd gedaan om de burgerbevolking bescherming te verlenen. De resolutie volgde op de dood van meer dan 100 mensen in Noord-Gaza die waren samengedromd om een vrachtauto met hulpgoederen. Hulpverleners ontdekten nog drie dode lichamen, zodat het dodental 118 bedraagt, en ruim 720 gewonden. Israel zei eerst dat het niet in de buurt was, maar verklaarde later dat veel doden zouden zijn doodgedrukt doordat ze allemaal voedsel wilden pakken. En dat daarna de menigte de soldaten angst had ingeboezemd zodat er geschoten was. Een groot aantal landen sprak veroordelingen uit en vroeg om een onderzoek. Israel zegde dat toe. De VN verklaarde dat 80 procent van de slachtoffers kogelwonden vertoonde.

Op de Westoever schoten Israelische troepen zaterdag de 13-jarige Mohammed Khaled Zaid uit het Jalazoun -kamp bij Ramallah dood. Eerder werden in Hebron twee broers doodgeschoten die bezig waren eetbare planten te plukken. Zij zouden te dicht bij de Afscheidingsmuur zijn gekomen. Het aantal gedode Palestijnen op de Westoever sinds 7 oktober is nu 417. Het aantal gearresteerden is na 10 arrestaties van zondag 7.335. Israel doodde bij luchtaanvallen in Syrië drie man en nog eens drie in Libanon in de afgelopen dagen. De tanker Rubymar die op 18 februari werd beschoten door de Houthi’s in de Rode Zee en vervolgens door zijn bemanning werd verlaten, is gezonken. Deskundigen maken zich zorgen over de vervuiling van de lading van 30.000 ton kunstmest.

(Foto: Video still RTL Nieuws)