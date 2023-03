Temperatuurrecord in Groenland, droogte in Europa

Het is lente, dus we kunnen de eerste temperatuurrecords op het Noordelijk Halfrond weer melden. In Nuuk, de hoofdstad van Groenland, werd het zaterdag 15,2 Celsius. Dat is – je raadt het al – een nieuw record. Zelfs in april werd deze temperatuur nog nooit gehaald.

Exceptional high temperatures in Western Greenland.

Yesterday the capital Nuuk rose to 15.2C in the early morning hours with the support of fohn winds, which beats both the March and also the April monthly records. https://t.co/NdERaYl1Zv — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) March 5, 2023



Het is nog wat vroeg om te koppen met Apocalypse Now, maar dat komt ongetwijfeld nog wel. Ergens in mei met 55 graden in Pakistan of Irak, en in juli met 40 graden in Nederland.

Ondertussen heerst er in Europa nu al droogte. In de Alpen is de afgelopen winter weinig sneeuw gevallen. Dat betekent weinig smeltwater en een laag waterpeil in de Rijn, met alle voorspelbare gevolgen voor het goederenvervoer over die ook voor Nederland belangrijke verkeersader. In Frankrijk is in februari 75% minder neerslag gevallen dan normaal, en dat terwijl 2022 al extreem droog was. De regering gaat er vanuit dat er komende zomer ernstige watertekorten zullen ontstaan en treft nu al maatregelen om het schaarse water goed te kunnen verdelen. Beheerders van waterreservoirs zijn restricties opgelegd. En dan is het pas maart.

Uitgelichte afbeelding: By USDA photo by Bob Nichols – https://www.usda.gov/media/blog/2014/02/11/southern-plains-climate-hub-seeks-address-three-huge-problems, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89060994