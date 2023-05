Tegen de uitstoot van Tata valt niet op te schijten in de Kennemerduinen

Het is algemeen bekend dat de ontlasting van kippen, varkens en koeien voor een groot deel bijdraagt aan het stikstofprobleem in de natuur. Daardoor verdwijnen veel zeldzame planten en insecten. In de duinen is dat ook goed zichtbaar. Maar daar is de poep van vossen, hooglanders, konijnen en herten niet de oorzaak van het probleem. In de duinen komt de stikstof neer die door Tata Steel de lucht wordt ingeblazen. Daar kunnen de dieren niet tegenop kakken.

“Rietgras, brandnetel en braam houden van stikstof. Daardoor gaan ze zo snel groeien dat veel andere planten geen kans meer krijgen”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. Hij schakelt constant tussen verhalen over natuur in nood en het zien van bijzondere planten. “Kijk, daar staat winterpostelein. Dat kan je prima eten.” We zien een wijngaardslak die zich inderdaad aan de postelein tegoed doet.