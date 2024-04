Techkapitalist wil San Fancisco zuiveren van ‘ongewenste elementen’

Techmiljardair Balaji Srinivasan wil de macht overnemen in San Francisco en de stad zuiveren van ongewenste elementen (liberals en iedereen die denkt dat Ayn Rand wartaal uitkraamde). Voordat je in lachen uitbarst: Srinivasan beschikt over ruime financiële middelen, is goed bevriend met Elon Musk en wordt door andere techkapitalisten gezien als een genie.

Balaji wil SF laten besturen door de ’techelite’. Burgers die loyaal zijn aan techbedrijven gaan in Balaji’s utopia gekleed in grijze shirts, om ze te onderscheiden van de proles. “Grijzen” krijgen speciale ID-kaarten die toegang geven tot exclusieve, door hen gecontroleerde sectoren van de stad. Jij en ik zijn daar niet welkom.

De Grijzen kopen de politie om met – houd je vast – regelmatige banketten. Ook krijgen alle familieleden van agenten een baan aangeboden bij de beveiliging van techbedrijven. Uiteraard moeten agenten eerst een test afleggen, Democraten en liberals zijn niet welkom bij Balaji’s privé-Gestapo.

Balaji raakt pas écht op stoom bij de gedachte de Gay Pride parade te mogen organiseren:

Een Gray Pride-parade met 50.000 Grays zou een enorme overwinning zijn…Dan zeg je: “Wiens straten? Onze straten!’ Je hebt het Vliegend Spaghettimonster van A.I.. Je hebt de Bitcoin-parade. Je hebt de drones die over je heen vliegen in formatie ….. Je hebt borrelende genetische experimenten op bekers…. Je hebt de politie bij de Gray Pride parade. Ze vliegen met Anduril drones…”.

‘Blauwen’ (Democraten en ander links tuig) worden niet toegelaten tot door de Grijzen gecontroleerde zones. ‘Roden’ (Republikeinen) is dat wél toegestaan. Om het de ordehandhavers wat gemakkelijker te maken wordt iedereen verplicht een badge met de clubkleuren te dragen. I kid you not.

Daar houdt het niet mee op:

De Grijzen zullen straten van de stad hernoemen naar techgiganten en openbare monumenten oprichten om de vermeende verschrikkingen van het progressieve Democratische bestuur te herdenken. Bedrijfslogo’s en -borden zullen de skyline vullen om de grijze dominantie van de stad aan te geven. “Etnisch zuiveren,” zei hij op een gegeven moment, zijn idee samenvattend voor een stad die gezuiverd is van de Blauwen (dit, zegt hij, om te voorkomen dat de Blauwen eerst de Grijzen etnisch zuiveren). Het idee, zei hij, is om met San Francisco te doen wat Musk met Twitter heeft gedaan [een nazihol van gemaakt].

Balaji wordt vaak afgeschilderd als een niet serieus te nemen clown, maar dat is ten onrechte. Hij heeft ruim een miljoen volgers op Twitter/X; wordt regelmatig geretweet door Elon Musk die hem steunt in zijn oorlog met het huidige stadsbestuur van San Francisco; wordt aanbeden door de techelite van Silicon Valley; wordt gerespecteerd door een aantal libertarische/objectivistische economen (met enige invloed binnen de GOP) die regelmatig reclame maken voor zijn ideeën en – het belangrijkste van alles – hij beschikt over de financiële middelen zijn ideeën te realiseren.

Bovendien: als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd is het wel dat politieke clowns levensgevaarlijk kunnen zijn. Één van hen wist het zelfs tot president van de VS te schoppen.

Bron: The New Republic

Uitgelichte afbeelding: By Kristyuhorton – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104648090