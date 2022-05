Taxichauffeur tegen racisten: Get the fuck out of my car!

Petje af voor deze taxichauffeur uit Pennsylvania. Een door hem opgepikt (wit) stelletje begint racistische taal uit te slaan. De meeste mensen doen dan alsof ze niks horen, maar deze chauffeur is uit heel ander hout gesneden: Get the fuck out of my car!

I don’t know who this Lyft driver is but he deserves an award and a seat in Congress. pic.twitter.com/8uvYSUBqne — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) May 15, 2022



De naam van de chauffeur is James Bode. Uiteraard verdient hij een medaille. Het aantal volgers van zijn Twitteraccount (@Jameswb333) steeg in één dag van 1400 naar ruim 33.000.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Marco Bicca on Unsplash