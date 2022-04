Talpa dwingt Derksen, Genee en Van der Gijp excuses aan te bieden

Volgens de Telegrof zullen Johan Derksen, Rene van der Gijp en Wilfried Genee vanavond hun excuses aanbieden voor hun misogyne gewauwel in de talkshow Vandaag Inside, afgelopen dinsdag.

Derksen stelde dinsdagavond in Vandaag Inside in de vroege jaren ’70 als voetballer van Veendam met een kaars een bewusteloze vrouw gepenetreerd te hebben. Derksens bekentenis leidde tot grote hilariteit bij de andere aanwezigen. Van der Gijp meende er nog eens overheen te moeten gaan met de opmerking dat de bewuste vrouw nog blij mocht zijn dat de jongens geen honkbalknuppel gebruikt hadden. Hieronder het fragment, mocht je het gemist hebben:

De reacties waren natuurlijk niet mis. In eerste instantie dachten de drie macho’s dat af te kunnen doen met verwijzingen naar de tijdgeest en het wegzetten van de critici als ‘woke’, maar dat bleek tot hun verbazing niet te werken.

Vanochtend werd bekend dat Stella Fietsen de sponsoring van Vandaag Inside per onmiddellijk heeft stopgezet. Voor John de Mol was dat aanleiding de drie heren op het matje te roepen en hen voor de keuze te stellen: excuses aanbieden óf de stekker gaat uit Vandaag Inside. Heel voorspelbaar koos het trio eieren voor hun geld:

Oprechtheid, hoe doe je het verkeerd? Een les:

-Johan Derksen en #Gijp: stomme woke wijvon. We gaan geen sorry zeggen.

-John de Mol: Sorry zeggen anders cancel ik de show.

-Johan Derksen en #Gijp: supersorry en het spijt ons enorm en we zullen het nooit meer doen met zijn alle. https://t.co/lh0DRsLkwC

— Lichtbol Kouwenaerhe (@Lichtbolletje) April 28, 2022