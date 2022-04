Tachtigste sterfdag van Henk Sneevliet: hij is niet vergeten

Afgelopen zondag vond de herdenking van de 80ste sterfdag van de communist en verzetsman Henk Sneevliet plaats. Er namen ongeveer 20 mensen aan deel. Een kleindochter van zijn vrouw hield een redevoering over Sneevliets geschiedenis en betekenis: een inspiratiebron voor militante linkse idealisten van nu met als onmiskenbare boodschap: geef nooit op.

Sneevliet werd geboren in Rotterdam maar groeide op in Den Bosch, haalde daar de HBS en ging er werken bij de NS. In die tijd werd hij lid van de SDAP en de spoorwegvakbond. Hij werd Marxist, verliet de SDAP en kwam in diverse linkse partijen. Hij vertrok naar Indonesië en werd daar de mede-oprichter van de Indonesische communistische partij, de PKI.

Daarna verbleef hij een tijd in China, richtte daar mede de Chinese communistische partij op en werd de mentor van Mao Zedong. In de jaren ’30, terug in Nederland, voerde hij een solidariteitsactie voor de muiters van de kruiser De Zeven Provinciën in Indonesië en dat leidde tot vijf maanden gevangenis.

Hij was oprichter van de Revolutionair Socialitische Arbeiders Partij, die als Trotskistisch te boek stond. In de gevangenis werd hij in de Tweede Kamer gekozen. In 1936 trok Sneevliet naar de Spaanse burgeroorlog, wat tot een breuk met Trotsky leidde. In 1939 werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

Vanaf het begin van de nazi-inval ging Sneevliet in het verzet. dat gebeurde onder de naam Marx-Lenin-Luxemburg Front, samen met o.m. de Joodse Abraham Menist. De groep werd echter gearresteerd.

Sneevliet werd op 13 april 1942 in Amersfoort, vlakbij het nazikamp waar hij vastzat, door de nazi’s geëxecuteerd, samen met zijn laatste vrouw, met Menist, mede-RSAP-oprichter Willem Dolleman, R. Witteveen, G. Koeslag, J. Edel, C. Gerritsen en H. Schriefer. De herdenking was op de begraafplaats Driehuis-Westerveld, waar Sneevliets urn uiteindelijk terecht kwam en een monument voor deze doden staat. Een naamgenoot van verzetsman Schriefer woonde de herdenking bij.