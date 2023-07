Sylvana Simons stopt als lijsttrekker BIJ1

Sylvana Simons stelt zich voor de Tweede Kamerverkiezingen in november niet kandidaat als lijsttrekker van BIJ1. Dat schreef ze gisteren in een mail aan de leden van de partij.

Simons’ vertrek wordt naar eigen zeggen deels ingegeven door persoonlijke, deels door politieke omstandigheden. Vorige week verlieten de laatste twee Amsterdamse raadsleden van BIJ1 de partij. Volgens de raadsleden was de sfeer binnen de partij ‘benauwend’. Voor hun klachten vonden ze naar eigen zeggen geen gehoor bij partijleider Simons. Simons zegt dat die beschuldigingen onwaar zijn en ze niet langer de energie en de moed op kan brengen zich tegen dergelijke beschuldigingen te verdedigen.

Daar komt nog bij dat Simons lijdt aan reumatoïde artritis, een buitengewoon pijnlijke (en ongeneeslijke) ziekte. Je kunt ermee leren leven, maar de pijn blijft en de ziekte zuigt alle energie uit je. Ik heb het van nabij meegemaakt, want ook mijn moeder leed aan die ziekte. Los van alle politieke meningsverschillen wens ik Simons oprecht veel sterkte.

Voor BIJ1 is dit waarschijnlijk de doodsteek. Simons was één van de meest charismatische parlementariërs en een uitstekende debater. Een opvolger die over dezelfde kwaliteiten beschikt is niet in zicht, nog helemaal los van alle infighting.

Persoonlijk heb ik gemengde gevoelens bij de ondergang van BIJ1. Simons als persoon en als politica waardeer ik ten zeerste (ook al was ik het vaak met haar oneens). Ik had gehoopt dat ze de overstap zou maken naar een partij waar men nog wél enige greep op de realiteit heeft, bijv. GL/PvdA of desnoods de PvdD.

Simons’ fout is geweest dat ze zich omringde met tankies als partijvoorzitter Rebekka Timmer en intersectionele warhoofden als Willem Schinkel en Gloria Wekker. Onder aanvoering van Timmer ontwikkelde BIJ1 zich tot een bizarre, naargeestige sekte waartoe eigenlijk alleen linksradicalen zich aangetrokken voelen. Die wil je niet liever niet in de tent hebben, want dan is intern gesodemieter voorgeprogrammeerd.

Over de ondergang van BIJ1 hoeven we niet rouwig te zijn, over het vertrek van Simons uit de politiek des te meer. Nederland verliest om de verkeerde redenen één van zijn beste parlementariërs.

Uitgelichte afbeelding: Door Myrthe Minnaert – The author emailed the photo to committee permissions-nl@wikimedia.org and to me on 7 March 2021., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295400