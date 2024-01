Zydeco, dat smaakt naar meer, nietwaar. Wellicht kent u dit van andere artiesten, of helemaal niet. Het maakt niet uit, dit is het origineel op de plaat.

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Look what you done to me

Well, you said you’d be

My honey all night long

When I found you, baby

You were doing wrong

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Look what you done to me

Yeah

Well, you came home this morning

Bout a quarter to four

Found another woman

Sitting at my door

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Sugar bee, sugar bee

Look what you done to me



Sugar bee, Cleveland Crochet, 1960