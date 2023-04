Sudan: bestand niet nageleefd, tot nu toe 270 doden en 2.600 gewonden

Ontploffingen en geweervuur werden woensdag in verschillende delen van Khartoum gehoord, nadat een bestand dat door bemiddeling van de VS tot stand was gekomen, niet werd nageleefd. Beide partijen gingen dinsdag akkoord met een bestand van 24 uur om burgers de gelegenheid te geven proviand en water in te slaan, maar volgens het leger had de RSF van generaal Hamdan Dagalo (Hemedti) zich geen moment aan de afspraken gehouden,.

Volgens de site van Al-Jazeera werd er gevochten rond het centrale commando van het leger en een complex dat diverse takken van het leger huisvest, het presidentiële paleis, en het internationale vliegveld. Verder ook rond bases in Omdurman en Bahri en om het bezit van negen bruggen over de Nijl die Khartoum met omliggende gemeenten verbinden, en in Merowe, de plaats waar de gevechten zaterdag begonnen. De basis zou intussen wel in handen van het leger zijn.

Een woordvoerder van het leger, brigade-generaal Nabil Abdullah, zei dat de RSF het bestand geen enkele kans had gegeven. Leden van de RSF hebben burgers aangevallen in Khartoum en in andere plaatsen in het land en hebben brand gesticht en geroofd op de markt van Bahri,” aldus Abdullah tijdens een interview op de tv ”Verder zijn ze nadat de uit de luchtmachtbasis Merowe waren verdreven, rovend en burgers aanvallen door de stad getrokken.”

Volgens de Verenigde Naties zijn er intussen 270 doden gevallen. Er zijn 2.600 gewonden. De cijfers zijn afkomstig van het Sudanese ministerie van Gezondheid. De situatie van de meeste burgers in Khartoum is uiterst slecht. Er is geen stromend water, velen van hen durven al vijf dagen hun huizen niet te verlaten. De scholen zijn gesloten, evenals kantoren en andere businesses. Zestien ziekenhuizen hebben hun deuren moeten sluiten wegens gebrek aan hulpmiddelen. De gezondheidszorg staat zonder meer op instorten. Veel gewonden kunnen trouwens ook geen ziekenhuis bereiken vanwege de gevechten.

– Uitgelichte afbeelding: By Henry Ridgwell – https://www.youtube.com/watch?v=gfRgMTQB4JU, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25063013