Stunt in Hannover: klimaatactivisten sluiten deal met burgemeester

Klimaatactivisten van de Letzte Generation – de Duitse tak van XR – hebben een deal gesloten met burgemeester Belit Onay (Groenen) van Hannover. In ruil voor nogal vaag gedefinieerde steun van de burgemeester aan de doelstellingen van de Letzte Generation, stopt de actiegroep met publieksonvriendelijke acties in Hannover.

Eind vorige week stuurde Onay een brief aan de Bondsdag waarin hij verklaarde een aantal eisen van de klimaatactivisten te onderschrijven. Net als de Letzte Generation is de burgemeester voorstander van snelheidsbeperkingen in steden, lagere prijzen voor het ov en de instelling van burgerraden. Nogal mager zou je denken, vooral omdat Onay over die onderwerpen helemaal niks te zeggen heeft, maar voor de Letzte Generation was het aanleiding afgelopen vrijdag een ronkende persverklaring de wereld in te sturen waarin de burgemeester de hemel in geprezen werd. Ook kondigde de actiegroep aan als dank geen actie meer te zullen voeren in Hannover.

Voor de burgemeester is dit in elk geval een goede deal. Hij houdt de klimaatbeweging – en daarmee de linkervleugel van de eigen partij – te vriend en voorkomt overlast in de eigen stad door acties van de Letzte Generation. Om voor de hand liggende redenen stuur je als bestuurder van de Groenen bovendien liever geen politie af op klimaatactivisten.

Voor de Letzte Generation speelt vermoedelijk mee dat men naar deze deal kan wijzen als de actiegroep door rechts weer eens beschuldigd wordt van terrorisme. Een deal sluiten met een burgemeester is niet iets wat je verwacht van de RAF 2.0. Andreas Baader en Gudrun Ensslin zouden echt wel met andere eisen zijn gekomen. Tenminste even belangrijk: een gekozen bestuurder van een regeringspartij onderschrijft de eisen van de actiegroep, die daarmee min of meer gelegitimeerd wordt. Het wordt nu moeilijker klimaatactivisten af te schilderen als extremistische gekkies die het aan realiteitszin ontbreekt.

CDU, FDP en SPD zijn minder gecharmeerd van de deal. Hún achterban heeft niks met klimaatactivisten, die vooral gezien worden als irritante en verwende betweters die er verantwoordelijk voor zijn dat je op weg van of naar je werk uren opgehouden wordt. In de gemeenteraad gingen SPD en CDU dan ook meteen los op de burgemeester, die volgens hen bezweken is voor de druk van “wetsovertreders”. Het woord “misdadigers” viel nog nét niet. Werkgeversorganisaties lieten zich tot niemands verbazing in dezelfde bewoordingen uit. Volgens de liberale FDP is er zelfs sprake van ordinaire “afpersing”.

Of het gezien het bovenstaande elders tot navolging komt? Bestuurders van CDU en CSU gaan liever met het hoofd op de rails liggen dan zichzelf te verbinden aan de Letzte Generation, en al helemaal niet als ze daarmee de indruk wekken te wijken voor chantage. In principe geldt voor de SPD hetzelfde. Los van hetgeen partijbestuurders privé vinden: de achterban heeft in overgrote meerderheid niks met klimaatactivisme en SPD-bestuurders gaan geen politieke zelfmoord plegen om klimaatactivisten tegemoet te komen.

Bron: NDR

