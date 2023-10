Strijd rond Gaza-stad en Israel heeft een plan voor gedwongen verhuizing Gazanen

Israelische tanks hebben aanvallen uitgevoerd op Gaza-stad waarbij ze van twee kanten proberen op te rukken, vanuit het noorden en het oosten. Israel meldt dat het ”tientallen” strijders van Hamas heeft uitgeschakeld bij tunnelingangen. Hamas meldt dat het de aanval uit het oosten heeft teruggeslagen. Beide beweringen zijn niet te controleren. Verder werden hevige artilleriebeschietingen gemeld in het centrale gedeelte van Gaza en werd er hevig gebombardeerd in het noorden van Gaza-stad. Ook werden bombardementen gemeld in de omgeving van het al-Quds ziekenhuis ten westen van Gaza-stad, het Turkse kankerziekenhuis in het noordwesten van het centrale deel van Gaza, en het Europese ziekenhuis in Khan Younis. Het aantal slachtoffers is nu opgelopen tot 8.525 waarvan 3.542 kinderen. De cijfers zijn alleen niet erg betrouwbaar omdat er nog duizenden (tenminste 1.000 van hen kinderen) onder het puin liggen.

Israel slaagde er maandag in een gijzelaar te bevrijden, een vrouwelijke soldaat. Hamas gaf daarentegen een video vrij waarop die andere vrouwelijke gijzelaars te zien waren, Eén van hen deed een felle aanval op Netanyahu, die zij verweet haar in deze situatie van gevangenschap te hebben gebracht. Zij eiste dat hij haar ”onmiddellijk” weer thuis moest brengen. Intussen werd ook een paper bekend van het Israelische ministerie van Inlichtingen, waarin open en bloot de aanbeveling werd gedaan aan de regering om de bevolking van de Gazastrook in zijn geheel naar de Egyptische Sinaï-woestijn te verdrijven. Daar zouden tentenkampen moeten worden ingericht die later zouden worden vervangen door steden. Dit scenario voor een “tweede Nakba” is overigens naar verluidt nog niet overgenomen door de Israelische regering.

Intussen werd een drone boven Eilat uit de lucht geschoten. Houthi-rebellen in Jemen bevestigden dat zij het ding hadden gelanceerd. Enkele dagen geleden maakte een drone zes gewonden in de Egyptische plaats Taba vlakbij Eilat. De Israelische vertegenwoordiger bij de VN verscheen tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad, evenals zijn medewerkers, getooid met een opzichtige gele ”Jodenster” op de borst gespeld. Een onsmakelijke verwijzing naar de Holocaust (6 miljoen doden) waar hij aldus een aanval van Hamas (1.400 doden) mee op één lijn stelde.

Op de Westoever werd dinsdagmorgen in de plaats Aroura bij Ramallah het huis opgeblazen van Saleh al-Arouri. Hij is het plaatsvervangend hoofd van het politbureau van Hamas en woont al geruime tijd buiten de Westoever. Verder vielen er twee slachtoffers, de 14-jarige Mohammed al-Kharaz uit Nablus en de 70-jarige Rawhi Sawafta die bij een bestorming door het leger van Tubas in zijn gezicht werd geschoten. Er waren ook tientallen gewonden. Het dodental op de Westoever sinds 7 oktober steeg tot 124. Het aantal arrestaties nam toe tot boven de 1.750.

Verder werden aanvallen van kolonisten gemeld. De mensenrechtenorganisatie B’tselem publiceerde op 19 oktober een noodkreet om hulp, omdat kolonisten gebruik maken van het feit dat de aandacht in Israel en de wereld nu is gericht op Gaza. Daardoor is het niet opgevallen dat intussen 13 verschillende gemeenschappen in het noorden en ten zuiden van Hebron intussen door kolonisten zijn verjaagd. Het leger is hier medeplichtig aan en de politie weigert op te treden. Zo werden maandag opnieuw huizen in brand gestoken in Masafer Yatta zonder dat iemand tussenbeide kwam.

– Uitgelichte afbeelding: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645