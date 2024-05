Stem tegen een versteende stad

Op 6 juni vindt in Amsterdam het eerste referendum sinds lange tijd plaats. Amsterdammers kunnen dan hun stem uitbrengen over het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Waar draait het om?

Er wonen steeds meer mensen in Amsterdam. Daarvoor zijn huizen nodig, winkels, scholen en kantoren. Maar steen alleen is niet genoeg. Amsterdammers hebben ook groen nodig. Groen is extreem belangrijk voor het welzijn van mens en dier. Hier lees je precies waarom.

Amsterdam vindt dit ook en heeft daarom in 2011 de Hoofdgroenstructuur (HGS) in het leven geroepen. Hierin staat beschreven wat er allemaal wel en niet kan in de belangrijke groengebieden van Amsterdam.

Nieuwe plannen beschermen ons groen niet écht

Eind 2022 presenteerde het College van B&W de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur. Deze vind je hier. Het referendum van 6 juni draait om die nieuwe plannen. Deze dreigen Amsterdam verder te verstenen. Want alle mooie praatjes ten spijt: het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur beschermt ons groen niet écht.

Een groep Amsterdammers uit alle delen van de stad maakt zich hier zorgen over. Die zorgen hebben geleid tot het referendum dat op 6 juni zal plaatsvinden. Meer over de achtergronden van het referendum vind je hier.

De plannen van Amsterdam

Amsterdam stelt met het nieuwe beleidskader toekomstig en bestaand groen in de stad te beschermen en versterken. Maar dat klopt niet. Er zijn 3 goede redenen om tegen deze plannen te stemmen:

Amsterdam beschermt het groen niet écht

De normen in de nieuwe Hoofdgroenstructuur zijn niet meer dan dat. Alle afspraken rondom de minimale hoeveelheid groen per woning kunnen gemakkelijk terzijde worden geschoven wanneer de gemeente meent een betere bestemming voor de grond te vinden. Amsterdam beschermt het groen dus niet écht. De groennorm is geen wet

Als gezegd hoeft Amsterdam zich niet te houden aan de afspraken die in het nieuwe beleidskader staan. De plannen zijn daardoor te ruim en te vaag en bieden te weinig garantie voor ons groen. Met een groenverordening kunnen de afspraken wél worden vastgelegd. En wordt er niet langer groen afgeknabbeld – van wat al een minimum ís. Amsterdam reserveert geen groen voor toekomstige wijken

Ook nieuwe en toekomstige wijken moeten voldoende groen bevatten. Maar de groennorm wordt in nieuwbouwwijken vaak niet gehaald. Bewoners van Zuidas-Zuid, het NDSM-terrein, Laan van Spartaan en Haveneiland-Noord kunnen nauwelijks hun hond uitlaten en ook voor spelende kinderen is er geen plek. Hier delft groen het onderspit.

Sjoemelgroen

De hoeveelheid openbaar groen is in Amsterdam de afgelopen 5 jaar met bijna 2% gedaald (qua oppervlak vergelijkbaar met 80 voetbalvelden). Amsterdam ziet het anders: volgens de gemeente is er juist méér beschermd groen gekomen. Het heeft alles te maken met de rekenmethode van Amsterdam. Groene daken en groene gevels worden meegerekend, net als kunstgrasvelden, binnentuinen, weilanden, wandel- en fietspaden en zelfs water. Deze sjoemelmethode krikt de cijfers op, maar als bewoner heb je er niks aan. Kinderen kunnen niet spelen in groene gevels, binnentuinen en weilanden zijn niet openbaar, op kunstgrasvelden leven geen insecten en water en fietspaden zijn helemaal niet groen.

Wil je je meer verdiepen in de achterliggende gegevens? Klik hier.

Trap er niet in. Stem tegen het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Overgenomen van rhgs

– Uitgelichte afbeelding: Door Drguttorm – Eigen werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=969023