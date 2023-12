Statushouders ondergebracht in hotels om Ter Apel te ontlasten

Staatssecretaris Eric van der Burg gaat 1360 statushouders – asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen – onderbrengen in hotels. Vermoedelijk is dat niet van lange duur: de 1360 statrushouders die het betreft zijn al gekoppeld aan een gemeente.

Statushouders hebben recht op een woning, maar voor huurwoningen bestaan lange wachtlijsten. Dat heeft ertoe geleid dat statushouders een kwart van de plekken in azc’s bezet houden. Mede daardoor wordt in het aanmeldcentrum in Ter Apel de opvangcapaciteit al geruime tijd overschreden, wat tot beschamende taferelen in het centrum zélf heeft geleid en tot veel overlast in het dorp (de PVV werd bij de verkiezingen de met afstand grootste partij in het ooit rode Ter Apel).

Bron: de Volkskrant

Uitgelichte afbeelding: vluchtelingenkamp in Soedan – By Jill Craig (VOA) – http://www.voanews.com/a/south-sudan-displaced-wau-church/3634807.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59139821