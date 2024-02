Statement Robert de Niro over Trump

Het – inmiddels beruchte/beroemde volledige statement van Robert de Niro over Donald Trump. Niets aan toe te voegen.

“Ik heb veel tijd besteed aan het bestuderen van slechte mannen. Ik heb hun karakteristieken onderzocht, hun maniertjes, de volkomen banaliteit van hun wreedheid.

Toch is er iets anders aan de hand met Donald Trump. Als ik naar hem kijk, zie ik geen slechte man. Echt waar.

Ik zie een kwaadaardige.

Door de jaren heen heb ik hier en daar gangsters ontmoet. Deze man probeert er een te zijn, maar het lukt hem niet helemaal. Er bestaat zoiets als “eer onder dieven.” Ja, zelfs criminelen hebben meestal een gevoel voor goed en kwaad.

Of ze het juiste doen of niet is een ander verhaal – maar ze hebben een morele code, hoe krom die ook is.

Donald Trump heeft dat niet. Hij is een wannabe stoere vent zonder moraal of ethiek. Geen gevoel voor goed of fout. Geen respect voor iemand anders dan zichzelf – niet voor de mensen die hij zou moeten leiden en beschermen, niet voor de mensen met wie hij zaken doet, niet voor de mensen die hem blindelings en loyaal volgen, zelfs niet voor de mensen die zichzelf als zijn “vrienden” beschouwen. Hij minacht ze allemaal.

Wij New Yorkers hebben hem leren kennen in de jaren dat hij de atmosfeer vergiftigde en onze stad bezaaide met monumenten voor zijn ego. We wisten uit eerste hand dat dit iemand was die nooit in aanmerking zou mogen komen voor leiderschap. In 2016 probeerden we de wereld te waarschuwen.

De gevolgen van zijn turbulente presidentschap verdeelden Amerika en deden New York City op zijn grondvesten schudden. Weet je nog hoe we begin 2020 werden opgeschrikt door een crisis, toen een virus de wereld overspoelde?

We leefden elke dag met het bombastische gedrag van Donald Trump op het nationale podium en we leden toen we zagen hoe onze buren zich ophoopten in lijkzakken.

De man die dit land moest beschermen, bracht het in gevaar door zijn roekeloosheid en impulsiviteit. Het was alsof een gewelddadige vader het gezin regeerde door angst en gewelddadig gedrag. Dat was het gevolg van het negeren van de waarschuwing van New York. We weten dat het de volgende keer erger zal zijn.

Vergis je niet: de twee keer beschuldigde, vier keer aangeklaagde Donald Trump is nog steeds een dwaas. Maar we kunnen hem door onze mede-Amerikanen niet om die reden laten afschrijven. Het kwaad gedijt in de schaduw van ridiculisering en daarom moeten we het gevaar van Donald Trump heel serieus nemen.

Dus vandaag geven we nog een waarschuwing. Vanaf deze plek waar Abraham Lincoln sprak – hier in het kloppende hart van New York – aan de rest van Amerika:

Dit is onze laatste kans.

De democratie zal de terugkeer van een wannabe dictator niet overleven.

En we gaan het kwaad niet overwinnen als we verdeeld zijn.

Dus wat doen we eraan? Ik weet dat ik hier voor eigen parochie preek. Wat we vandaag doen is waardevol, maar we moeten vandaag meenemen naar morgen – buiten deze muren. We moeten het deel van ons land bereiken dat het gevaar van Trump heeft genegeerd en, om wat voor reden dan ook, zijn terugkeer in het Witte Huis steunt.

Ze zijn niet dom en we moeten ze niet veroordelen omdat ze een domme keuze hebben gemaakt. Onze toekomst hangt niet alleen van ons af. Het hangt van hen af.

Laten we de volgelingen van Trump met respect bejegenen. Laten we het niet over “democratie” hebben. “Democratie” mag dan onze heilige graal zijn, maar voor anderen is het slechts een woord, een concept, en door Trump te omarmen hebben ze het al de rug toegekeerd.

Laten we het hebben over goed en kwaad. Laten we het hebben over menselijkheid.

Laten we het hebben over vriendelijkheid. Veiligheid voor onze wereld.

Veiligheid voor onze families.

Fatsoen.

Laten we ze terug verwelkomen.

We zullen ze niet allemaal bereiken, maar we kunnen er genoeg bereiken om de nachtmerrie van Trump te beëindigen en de missie van deze “Stop Trump Top” te vervullen.”

Uitgelichte afbeelding: Door Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49203466