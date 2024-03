Standbeeld Simone Veil op Internationale Vrouwendag besmeurd door anti-abortus activisten

In La Roche-sur-Yon in de Vendée is een standbeeld van de (Joodse) politica Simone Veil gevandaliseerd door leden van de extreemrechtse actiegroep Action Française. Het standbeeld werd besmeurd met rode verf en en voorzien van een anti-abortus slogan.

Veil (1927-2017) was als minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de invoering van een wet die abortus in Frankrijk legaliseerde.

In een door de actiegroep op sociale media verspreide video is te zien hoe zes mensen aan de voet van het standbeeld van Veil babypoppen besprenkelen met bloed en vervolgens rode verf in het water van de fontein gooien. Onder het standbeeld van Veil werden stukken karton geplaatst met de tekst “de Grondwet vermoordt onze kinderen”.

De actie vond plaats op Internationale Vrouwendag, wat vast geen toeval is. Action Française is een extreemrechtse, royalistische beweging die van mening is dat de rol van de vrouw beperkt dient te blijven tot koken en het baren van kinderen. Alles uiteraard tot Heil Van De Natie. Ze is tegen abortus, ivf en het homohuwelijk.

De beweging is al heel oud. Ze werd in 1899 opgericht door Maurice Pujo en Henri Vaugeois. De beide oprichters werden al snel overvleugeld door Charles Maurras, die zich zou ontwikkelen tot de belangrijkste ideoloog van de beweging. In het interbellum kende ze nogal wat aanhangers, maar tijdens de bezetting viel de organisatie uiteen. Een deel collaboreerde met de nazi’s, een ander deel sloot zich aan bij de Vrije Fransen van De Gaulle. In 1944 werd de organisatie verboden, maar in 1947 werd ze opnieuw opgericht. De politieke denkbeelden zijn nauwelijks veranderd. De AF blijft anti-parlementair, royalistisch en anti-Europees.

Bron: Le Monde

Uitgelichte afbeelding: Door © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3631428