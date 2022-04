Staatsbosbeheer schoot afgelopen winter 157 edelherten af in plaats van 1.400

Het is Staatsbosbeheer de afgelopen maanden niet gelukt het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen substantieel terug te brengen. Iedere winter worden in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad grote grazers afgeschoten omdat de populatie daar anders te groot wordt. Dat gebeurt in opdracht van de provincie. Die is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor het natuurgebied.

Uit een telling in oktober bleek dat 1.400 edelherten afgeschoten moesten worden voor een goede balans in het gebied. Daarmee zou het totaal aantal herten in het gebied uitkomen op 500. Maar afgelopen winter werden in plaats van 1.400 slechts 157 herten afgeschoten.