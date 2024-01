Spreidingswet waarschijnlijk niet door Eerste Kamer + Updates

BBB gaat tegen de Spreidingswet stemmen. Dat mag je althans afleiden uit de woorden van BBB- woordvoerder Arie Griffioen in de Eerste Kamer. Volgens Griffioen wordt Ter Apel niet geholpen met de Spreidingswet. In Groningen denken ze daar heel anders over, maar Griffioen weet het natuurlijk beter.

De Senaat discussieert vandaag over de Spreidingswet. Met die wet in de hand moet de regering onwillige gemeenten kunnen dwingen asielzoekers op te vangen. Momenteel worden die opgevangen in het Groningse Ter Apel. Door het gebrek aan woningen stromen mensen niet door, wat leidt tot inhumane toestanden in het opvangcentrum en zware overlast in het dorp. Enkele noordelijke gemeenten zijn solidair, maar de meeste Nederlandse gemeenten laten deze beker maar wát graag aan zich voorbijgaan.

BBB vormt met 16 zetels de grootste fractie in de Eerste Kamer, dus een tegenstem zou de wet effectief de nek om kunnen draaien.

Inmiddels heeft Marian Kaljauw, de woordvoerder van de VVD – van wier staatssecretaris het wetsvoorstel god-betere-het afkomstig is – gezegd te twijfelen aan de effectiviteit van de wet. De VVD ziet meer in het versnellen van de procedures en de bouw van 16.000 flexwoningen voor statushouders. Je bent natuurlijk wel even verder voordat die woningen gebouwd zijn, maar dat zal de VVD blijkbaar een zorg zijn. M.a.w: als het aan populistisch rechts ligt zoeken de mensen in het opvangcentrum en de inwoners van Ter Apel het maar uit.

Update: D66 is vóór. Volgens Boris Dittrich is de situatie in Ter Apel onhoudbaar en biedt de Spreidingswet een uitweg.

Uitgelichte afbeelding: Door Dqfn13 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129619898