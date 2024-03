Soulklassieker du jour: Feeling Good

Feeling Good is een song geschreven door Anthony Newley en Leslie Bricusse voor de musical The Roar Of The Greasepaint-The Smell Of The Crowd uit 1964. De song is op de plaat gezet door o.a. George Michael, Traffic, Sammy Davis Jr, Bobby Darin en John Coltrane. Ongetwijfeld ben ik dan nog een tiental artiesten vergeten. Simone beschikte over één van de meest expressieve stemmen uit de muziekgeschiedenis. Niet alleen door haar bereik, maar ook door haar vermogen alle gemoedsinstellingen weer te geven, van volstrekt desolaat tot himmelhoch jauchzend. Dit is Simone’s ultieme ‘feel good song’. Voor iedereen die het gevoel heeft een nieuwe kans te hebben gekregen.

Simone overleed in 2003 op 70-jarige leeftijd. De video is nieuw: Nina challenged boundaries and throughout her career, encouraged empowered expressions of Black culture and beauty. Created in partnership with Dove, the new music video for “Feeling Good” aims to continue Simone’s important legacy by telling a story of Black female empowerment and rejecting imposed expectations. The video follows four generations of Black women living their truths, loving each other, and feeling good.

Uitgelichte afbeelding: Door Kroon, Ron voor Anefo – [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989, Nummer toegang 2.24.01.03 Bestanddeelnummer 918-5601, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29243161