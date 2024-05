Sombere mijlpaal in Myanmar: al 3 miljoen burgers op de vlucht voor geweld

Na drie jaar burgeroorlog zijn in Myanmar nu al meer dan drie miljoen burgers op de vlucht voor het geweld binnen de eigen landsgrenzen. Het geweld neemt snel toe, want dat cijfer is met 50 procent gestegen in de voorbije zes maand.

“Myanmar staat aan de rand van de afgrond”, waarschuwt de VN-waarnemer voor het land Marcoluigi Corsi op zaterdag. Door de militaire staatsgreep in februari 2021 en de daaropvolgende conflicten in een groot deel van het land is een recordaantal mensen hun huis moeten ontvluchten op zoek naar veiligheid. Van de 3 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn in eigen land, hebben naar schatting 2,7 miljoen mensen dat gedaan als een gevolg van onveiligheid. Ongeveer een derde daarvan zijn kinderen. De VN waarschuwen dat hun toekomst door het conflict ernstig verstoord wordt. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Steve Sandford (VOA) – Screenshot from source video, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64019682