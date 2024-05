Snelrechtzitting tegen Amsterdamse Hamasapologeten

In de Amsterdamse rechtbank vond vandaag de snelrechtzitting plaats tegen enkele leden van de Hamasbrigades die drie weken geleden de Universiteit van Amsterdam sloopten (want Gaza).

Vanmiddag stonden/staan de Palestijnse asielzoeker Samer Adnan, de mij volledig onbekende Hanibal Tanuus en Noah Pellikaan, de voorzitter van de Centrale Studentenraad, terecht. De uitspraak tegen Adnan volgde onmiddellijk. De politierechter heeft hem veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf, waarvan één maand voorwaardelijk, naar ik mag hopen gevolgd door uitzetting naar Jordanië. Adnan zegt als homoseksueel bloot te staan aan vervolging in Jordanië, maar dat is onzin: homoseksualiteit is in Jordanië volstrekt legaal.

Adnan was geen onbekende op de UvA. Hij gaf gastcolleges bij Gender Studies, een nepstudie die in Amsterdam blijkbaar academische status heeft.

Later vanmiddag volgen de uitspraken tegen Pellikaan en Tanuus. Van Tanuus weet ik niks. Pellikaan is afkomstig uit Portland, Oregon. Hij probeerde anoniem te blijven, maar GeenStijl onthulde zijn identiteit al snel (hulde!).

Filmpje. Leeftijdsbeperking, want de Hamasbrigades gingen nogal tekeer:

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085