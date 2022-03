Sloten, heggen en houtwallen terug

‘Nergens heb ik ze zoo veel en zoo goed gezien als in de Achterhoek in de overheerlijke sleedoornhagen. Die Geldersche sleedoornhagen zijn ware schatkamers.’ Zo schreef de stamvader van de Nederlandse natuurbescherming Jac. P Thijsse begin vorige eeuw in Het Vogeljaar over de grauwe klauwier. Toen een algemene broedvogel, nu een Rode Lijst-soort die we niet eens meer met dit landschapstype associëren. Het kan niet anders dan dat de sleedoornhagen een eldorado waren voor insecten waardoor er ook tal van andere vogels huisden. Dit geeft meteen de grote waarde van landschapselementen als hagen in het boerenland aan.

De komst van prikkeldraad, maar vooral de ruilverkaveling vanaf de jaren zestig, betekende een einde aan al die kilometers heggen en houtwallen. De kleine akkers en graslanden werden immers groot en aaneengesloten, dus een perceelafscheiding was niet meer nodig.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=721954