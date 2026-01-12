Sektördeki Diğer Platformlarla Karşılaştırma

Peki Cratosroyalbet oranları gerçekten daha mı yüksek? Bu soruyu yanıtlamak için 11 Ocak 2026 akşamı üç farklı platformda aynı maçın oranlarını karşılaştırdık. Manchester City - Arsenal karşılaşmasında ev sahibi galibiyeti için Cratosroyalbet 2.15 oran verirken, test ettiğimiz diğer iki platform sırasıyla 2.08 ve 2.05 oranlarında kalmıştı. Bu durum, özellikle yüksek bahis yapan kullanıcılar için ciddi bir fark yaratıyor açıkçası.

Kombine bahislerde ise avantaj daha da belirgin hale geliyor. 4'lü bir kombinede %8'e varan oran farkı gözlemledik ki bu rakam, 500 TL'lik bir bahiste yaklaşık 40 TL ek kazanç anlamına geliyor. Cratosroyalbet'in margin oranlarının sektör ortalamasının altında tutulduğunu söyleyebiliriz, özellikle büyük liglerde bu fark oldukça hissedilir düzeyde.