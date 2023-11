Shane MacGowan, de betreurde dode van de dag

Shane MacGowan, die al zo lang in de blessuretijd leek te verkeren, heeft vandaag het tijdelijke gezegend. “Brought you a bottle of uisce beatha” moeten zijn woorden tot Sint Pieter zijn geweest…

The Pogues, die folkpunk tot een genre hebben gemaakt. Wij gedenken.

Gabrielles keuze:



The sick bed of Cuchullain, live bij RTÉ

Rob:



Old main drag

Ewan MacColl, de vader van Kirsty, schreef dit nummer over en in het Engelse Salford. Het nummer landde in Ierland, dat zoveel arbeiders in de Britse industrie heeft geleverd. (Hoe Iers zijn de MacColls trouwens zelf?)

De keuze van Liz:



Dirty old town

Ja, Kirsty. We kunnen er niet omheen, zelfs nog voor Advent:



Fairytale of New York

Pyts keuze:



The boys from County Hell

Dolf Jansen is zijn carrière begonnen als deejay bij RVZ (waar Liz en ik elkaar en hem van kennen), alternatief radiostation in Amsterdam 1978-1987. Hij noemde de groep consequent Póg mo thóin, de naam verengelst kunt u waarschijnlijk beter lezen Pogue Mahone, een onbetamelijke uitdrukking die ik lekker niet vertaal. Dolf noemt naast Old main drag deze twee als favorieten:



If I should fall from Grace with God



Thousands are sailing

Mij lijkt deze, een samenwerkingsnummer met de Dubliners, een gepaste uitlui.

De Pogues komen heus nog wel verder langs.



Whiskey in the jar

– Uitgelichte afbeelding: By Redadeg – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15789639