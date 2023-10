Sektarisch islamistische vrouwenhandel

Ooit een markt gezien waar tot slaaf gemaakte vrouwen en meisjes verhandeld worden?

De beelden in de bijgaande video geven een indruk van zo’n markt waar vrouwen en meisjes te koop aangeboden worden als stukken vee.

Dat is hoe de politiek sektarische islaam en hoe de politiek sektarische islamisten de vrouw per slot van rekening beschouwen en behandelen. Namelijk als een handelswaar, verhandelbaar voorwerp, slavin in dienst van haar bezitter die haar zonder consequenties kan uitbuiten, mishandelen, verkrachten, vermoorden of doorverkopen… Geheel in overeenstemming met de ‘sjaria’ van de politiek sektarische islamisten zoals die van ISIS, QAIDA, TALIBAN, SHABAAB, BOKO HARAAM en soortgelijke andere criminele bendes en staten (nogal eens aanvankelijk door “westerse” krachten gesteund). Gebruikt om bijvoorbeeld Syrië, Iraq of Libië te laten ontwrichten en vernielen en gebruikt om bijvoorbeeld in de Armeense enclave Artsach (Nagorno-Karabach) in te zetten om de christelijke Armeense bevolking uit te moorden en te verdrijven.

[De redactie vond dit fragment weinig overtuigend. Er is nu eenmaal meer documenterend beeldmateriaal. In overleg met de auteur voegen we dit filmpje toe]

