Screaming yaya-girls bij Bobby Rydell

Bobby Rydell is dinsdag overleden. Ik kan mij twee reacties voorstellen: 1. Wie is dat? 2. Leefde die dan nog?

Ja, is het antwoord op die laatste vraag, en hij scheelde verontrustend weinig met mij. Toen leek het veel, maar dat gaat voorbij op den duur.

En eigenlijk zou ik het niet het vermelden waard gevonden hebben – we hebben Len Barry nog niet eens uitgeleid, dus… – maar Paul McCartney heeft gezegd dat dit prul hem heeft geïnspireerd tot het Yeah yeah yeah van She loves you.

Hou op zeg.



Swingin’ school, 1960.

Commentaar van de Lovin’ Spoonful komt zometeen los hiervan.

