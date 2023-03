Schutter Hamburg was voormalig lid van Jehova’s Getuigen

De man die gisteren in Hamburg in een gebouw van de Jehova’s Getuigen zeven mensen doodschoot, is een voormalig lid van de sekte. Na de aanslag pleegde de dader zelfmoord.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als de 35-jarige Philipp Fusz. Fusz was werkzaam in de financiële dienstverlening. Rond 21.00 uur schoot Fusz van buiten op het gebouw van de Jehova Getuigen. Vervolgens liep hij naar binnen en opende hij het vuur op de aanwezigen. Zeven slachtoffers overleden ter plaatse, acht anderen raakten gewond. Enkelen van hen zijn er slecht aan toe. Kort voordat de politie arriveerde ging Fusz de trap op naar de bovenverdieping, waar hij zichzelf doodschoot.

In januari zou er bij de politie een anonieme tip binnen zijn gekomen dat Fusz mogelijk aan een “geestesstoornis leed”. Omdat hij over een vuurwapen beschikte, voerde de politie een routinecontrole uit. Daarbij kwamen geen verdachte feiten aan het licht.

Fusz beschikte over een wapenvergunning en stond niet bekend als extremist. Hij had ook geen strafblad. Uit zijn profiel op Instagram valt op te maken dat hij – in elk geval in professioneel en financieel opzicht – zijn zaakjes goed op orde had. Ook uit artikelen op zijn website – op het moment van schrijven nog steeds online – valt niet af te leiden dat hij problemen had. Het lijkt te gaan om een intelligente, goed opgeleide man. Mogelijk moet het motief gezocht worden in zijn religieuze overtuigingen. Recentelijk publiceerde hij een boek met de titel “The Truth About God, Jesus Christ And Satan. A New Reflected View Of Epochal Dimensions”. Wat van alles kan betekenen, of juist helemaal niks.

Veel extreemrechtse accounts op Twitter en FB wisten het gisteren meteen zeker: dit moest wel een islamist zijn. De reacties waren zó bar, dat de Hamburger politie overging tot het blokken van accounts op Twitter. Nu het om een lelieblanke Duitser blijkt te gaan, zijn extreemrechtse gekkies de hele dag al bezig tweets/posts te deleten. Gelukkig hebben we de screenshots nog:

Uitgelichte afbeelding: By Steelman – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1957733