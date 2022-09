Scholen in Oost-Jeruzalem staken tegen de invoering van een nieuw Israelisch leerplan

De scholen in Oost-Jeruzalem bleven maandag grotendeel dicht vanwege een staking tegen de poging van de Israelische regering en het stadsbestuur om een Israelisch curriculum in te voeren ter vervanging van het oude Palestijnse leerplan.

Gemaskerde mannen hadden gisteravond posters opgehangen waarin de staking werd aangekondigd, terwijl de diverse Palestijnse Nationale en Islamitische Krachten in bezet Jeruzalem (PNIF) intussen bekend maakten dat ze in overeenstemming met de ouders vasthielden aan hun afwijzing van het Israelische leerplan. Op verschillende plaatsen waren demonstraties waarbij ouders en leerlingen leuzen riepen als ”Nee legen het valse curriculum”, “Nee tegen het ge-Israeliseerde leerplan” en “We verwerpen het curriculum van het Israelische ministerie van Onderwijs”. Er werden verder ook leuzen geroepen tegen de manier waarop Israel het onderhoud van de scholen verwaarloost en de grote achterstand bij het bouwen van nieuwe schoollokalen.

Eerder deze maand had een Comité van Ouders bekendgemaakt dat het Israelische ministerie van Onderwijs boeken had laten drukken die eruit zagen als de oude Palestijnse leerboeken, maar met talloze weglatingen zoals nationale symbolen en de Palestijnse vlag of met historische feiten die door andere zaken waren vervangen. Volgens het comité gebeurde dat met de bedoeling de Palestijnse identiteit te wissen en de geschiedenis van Palestina en Jeruzalem te vervalsen.

Op de Westoever hielden veel scholen solidariteitsbijeenkomsten. Minister van Onderwijs Awartani deed vanuit New York, waar hij een conferentie bijwoont, een beroep op de internationale gemeenschap om het recht op vrij onderwijs te waarborgen.

De Israelische autoriteiten hebben de scholen brieven gestuurd waarin werd gedreigd dat het blijven gebruiken van hun oude leerboeken kan leiden tot het intrekken van hun vergunning. De scholen hebben daarop verschillend gereageerd, sommige hebben besloten de nieuwe boeken dan maar te gebruiken, andere houden voet bij stuk.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash