Schaamrood op de kaken in de platenwinkel

Het verhaal van de Northen Soulfan die in een platenzaak om de single Inky dinky wang dang doo vraagt, en alle aanwezigen barsten in lachen uit.

En nee, niet leverbaar. Daar is het Northern Soul voor.

Later wel van Shalamar.

Inky dinky wang dang doo

Hoo hoo baby baby I love you

Inky dinky ding dang doo

Oh girl I got my eyes on you

Inky dinky sing sang soo

I want to kiss the girl yes

Inky dinky ding dang doo

Baby please don’t give me the steel no

(How many times did I tell you)

That I love you

(How many ways can I say)

You know I need to kiss your lips

See your face

Feel your warm embrace

Stinky stanky sing dang oww

Say Darling I got to have your lovin right now

Stinky stanky sing dang oww

You know you’re gonna get yourself hurt

Stinky stanky sing dang oww

Can’t hit it baby here I come

Inky Dinky Bing bang bow

Now get up lil chile and come

(How many times did I tell you)

That I love you

(How many ways can I say)

You know you need to push yourself

In my love

My love will knock you out of this world

Out of this world

Inky Dinky Wang Dang Doo



1977

Maar ja, het origineel, niet…



Dramatics, 1966

