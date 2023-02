Sami blokkeren ministeries in Oslo

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en tientallen activisten van de bevolkingsgroep Sami hebben dinsdag ministeries in de Noorse hoofdstad Oslo geblokkeerd om te protesteren tegen twee windmolenparken die ondanks een gerechtelijke uitspraak nog steeds in bedrijf zijn. De windturbines staan in het gebied waar de Sami wonen en hun culturele rendierhouderij uitbaten.(…)

In oktober 2021 besloten de elf rechters van het Noorse Hooggerechtshof unaniem dat de onteigenings- en exploitatievergunningen die waren verleend voor de bouw van de 151 turbines ongeldig waren, omdat ze de culturele rendierhouderij van de Sami-families verstoren. Het Hof sprak zich echter niet uit over de toekomst van de turbines.

