Ruttonomics en de komende winter

Lilian M heeft een goed punt: ooit werd de riolering algemeen ingevoerd – en door wie dan wel? Vraagt Rutto de Grutto dat? Ja, jongen, dat ken uh typuh as jèh nie wetuh… want dat was de overheid. En die betaalde dat ook nog! Echt? Ook nog? herhaalt Rutto met een van angst en afschuw scheef vertrokken bek…

De Overheid? Is dat die de gemeenten allerlei taken en taakjes opdringt, maar vergeet ’t geld effuh ovuh tuh makuh? En die nu ONZE SCHATKIST heeft leeggestort bij bedrijven als de KLM (een bedrijf dat we liever kwijt dan rijk zijn…)? En nu mooi wegkomt zonder een cent zelf te hoeven terugbetalen? Of die de dividendbelasting voor de grote jongens als Unilever en Shell… of die glimlachend de jongste editie van de Quote 500 doorbladert: wéér meer miljonairs?

In de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd bestond er zoiets als gerechtelijke gijzeling van schuldenaren – berucht vooral in Engeland. Daar zijn er beeldende historiën van overgebleven, omdat de vader van Charles Dickens er in eentje had gezeten en Dickens er later zeer afkeurend en beeldend over schreef…

Maar dat is wat Rutto toekomt bij voorkeur in de gevangenpoort – met net geen uitzicht op het Torentje. Hij heeft ons in de tienjarige naweeën van Ruttonomics gestort…

Ik hoop dat mijn twee jonge zonen tegen die tijd een woninkie hebben – dat ze simpel verzekerd zijn tegen ziektekosten via de overheid. Dat hun oude vader een rustige oude dag in een bejaardenhuis te Bussum kan doorbrengen, zonder een periode van treurige verloedering door ontbrekende thuiszorg en toenemende dementie en dat de bevolking dan eindelijk krimpt en vrijwillige euthanasie (Ja! Ik wil!) de norm wordt. En dat dat dat…

Tsja.

Waar had ik het over? De komende winter en… isolatie voor de minder bedeelden. Zeker, Lilly, de overheid moet dat op zich nemen en uitvoeren. Waarom? Omdat die sappelende huurders zelf geen drie of vier of vijf mille kunnen opbrengen voor dat plusplus-glas. Of die warmtepomp. Weer drie-vier mille. Dank u.

En waarom kunnen ze dat niet opbrengen? Omdat de huren, de premies ziektekosten, de prijzen van gas en licht en van levensmiddelen in vijf jaar met ongeveer 50% omhoog gingen. Schreef ik daar ‘gingen’? Vlogen zah juh bedoeluh!

Overigens was mijn vader een arbeidsmigrant in 1956. We kwamen toen in Los Angeles in huis bij een Joodse vluchteling uit Nederland – een vriend van hem. Bizar zegt u? Ja! Zeker… Volgens Rutto anno 2003 – staatssecretaris van SOCIALE ZAKEN – over arbeidsmigratie, zouden we in 2030 maar liefst 40.000 ABMiegs hebben.

Volgens onze Lilly zijn dat er nu echter 1 miljoen (en zij en de SP willen die kwijt – daar moet ik nog eens effe over denken, omdat ik zelf ook vier jaar als ABMieg in Polen heb gewerkt als uitgever, een half jaar in Frankrijk als slecht betaald druivenplukker, enkele maanden in Engeland als klusser, en en en…) En het zijn natuurlijk die ABMiegs die de Quote 500 vullen – maar dan naamloos, onbekend, onvindbaar, onderbetaald, onderberecht, ondergehuisvest.

Ik dank u.