Rutte wil dat klimaatactivisten rekening krijgen voor kosten politie-inzet

Rutte wil dat de klimaatactivisten die gisteren de A12 blokkeerden de rekening toegestuurd krijgen voor de massale politie-inzet. Dat zei hij vanochtend in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens Rutte is het absurd dat de activisten van Exctinction Rebellion gisteren geen gehoor gaven aan de oproep van de politie de A12 te ontruimen. “Eigen schuld, dikke bult” dat er daarna een waterkanon werd ingezet.

Rutte zegt niet te weten of het juridisch mogelijk is de activisten de rekening te sturen. Persoonlijk is hij daar wél een groot voorstander van.

Ook over de terreurboeren liet Rutte zich negatief uit, al repte hij niet over het sturen van rekeningen, wat ik – op mijn beurt persoonlijk – wél graag had gezien.

Het is natuurlijk verkiezingstijd, met de bijbehorende retoriek. Niemand hoeft bang te zijn dat er de komende weken een acceptgiro op de mat valt. Mogelijk is het wel een eerste aanzet tot harder optreden tegen klimaatactivisten. In Engeland staan op acties die “de orde verstoren” of “de infrastructuur in gevaar brengen” inmiddels draconische straffen. Zó ver hoeft het in Nederland niet te komen, maar hard optreden – inclusief waterkanon – zou weleens de norm kunnen worden. Een groot deel van de actievoerders haakt dan waarschijnlijk af, waarna alleen de harde kern overblijft. Die harde kern kan op weinig sympathie rekenen bij het publiek en zal politiek binnen de kortste keren geïsoleerd zijn. Missie geslaagd, wat Rutte en co betreft.

Uitgelichte afbeelding: oor EU2017EE Estonian Presidency – Tallinn Digital Summit. Welcome dinner hosted by HE Donald Tusk. Handshake, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91603010