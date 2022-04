Russische leger slacht Oekraïense burgers af in Bucha

Nu Russische eenheden bezig zijn zich terug te trekken uit de omgeving van Kyiv, wordt pas duidelijk wat ze hebben aangericht in Oekraïne. En dan hebben we het niet – of niet alleen – over materiële schade. Het zijn afschuwelijke beelden, maar het is belangrijk dat iedereen deze beelden van Putler’s oorlog tegen de Oekraïense burgerbevolking onder ogen krijgt. De beelden zijn afkomstig uit het stadje Bucha, ten noordwesten van Kyiv. Bucha werd eergisteren door het Oekraïense leger heroverd op de Russen.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Ukrainian forces found dozens of Ukrainian civilians murdered in cold blood by Russian forces in Bucha northwest of Kyiv today. Some of them had their hands tied behind their backs. pic.twitter.com/xqemsrEbnp — WorldOnAlert (@worldonalert) April 1, 2022



Uitgelichte afbeelding: By State Emergency Service of Ukraine – https://www.facebook.com/photo/?fbid=325500349617861&set=pcb.325500469617849 (the whole post), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115747226