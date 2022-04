Russische fascistenleider Zhirinovsky overleden

De Russische fascistenleider Vladimir Zhirinovsky is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de voorzitter van de Doema, het Russische parlement, vanmiddag bekend gemaakt. Zhirinovsky werd begin februari in het ziekenhuis opgenomen nadat hij positief testte voor corona.

Good riddance, want Zhirinovsky was een fascist, een ultranationalist, een antisemiet en in de vroege jaren ’90 een invloedrijk politicus. In de beginjaren vestigde Zhirinovksy niet alleen de aandacht op zich met zijn schandalige uitlatingen, maar ook door zijn gedrag. Zo ging hij o.a. meerdere keren op de vuist met andere leden van de Doema.

Zhirinovsky kon begin jaren ’90 profiteren van de desillusie die volgde op de catastrofale economische liberalisering die Jeltsin doorvoerde. Miljoenen mensen raakten hun baan kwijt en werden in armoede gestort – altijd een vruchtbare bodem voor fascisten.

In ’93 deed zijn Liberale(!) Democratische(!) Partij van Rusland het goed bij de verkiezingen voor de Doema. In het verkiezingsprogramma pleitte Zhirinovsky o.a. voor het verlagen van de prijs van wodka en – minder vermakelijk – het heroveren van het gebied van het oude, tsaristische Rusland en het over de grens zetten van etnische minderheden.

Later nam zijn invloed geleidelijk af. De meeste Russen zagen hem als een clown en binnen de hofhouding van Poetin nam men hem al evenmin serieus. Zijn giftige programma werd door Poetin geleidelijk in daden omgezet, hem zélf had men niet langer nodig.

Uitgelichte afbeelding: Zhirinovsky en Poetin, 2000 – By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5113457