Russische ambassadeur bij VN verlult zich over oorlogsmisdaden in Oekraïne

Freudiaanse verspreking van het jaar: de Russische ambassadeur bij de VN verlult zich bij een debat over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne: “de lijken in Boetsja die er niet waren voordat de Russen arriveerden”.

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips – by the Russian ambassador to the UN just now 👇

“The corpses in Boutcha that didn’t exist before the Russian troops arrived … er, er, left, sorry – before they left …” pic.twitter.com/hqviMXBeDo

— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 5, 2022